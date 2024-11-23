Госдеп обвинил Россию и БРИКС в нарушении отношений США и Индии

«Будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС», – сказал он (цитата по ТАСС).