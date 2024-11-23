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Госдеп обвинил Россию и БРИКС в нарушении отношений США и Индии

Ведомости

Двусторонние отношения США и Индии столкнулись со «встречными ветрами», заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Образование «ветров» связано, в том числе, с Россией и БРИКС.

«Будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС», – сказал он (цитата по ТАСС).

Последние годы между Россией и Индией активно развивается взаимная торговля. В сентябре Россия впервые с мая нарастила экспорт в Индию, количество поставок увеличилось на треть, писало «РИА Новости» 19 ноября. Россия также увеличила экспорт алмазов в Индию в январе – июне 2024 г. на 22% год к году до 4,1 млн каратов, писали «Ведомости».

Весной 2024 г. Индия впервые за 15 лет поставила в Россию алюминий. «РИА Новости» отмечало, что Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире.

Индия также является членом объединения БРИКС. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году посетил саммит объединения в Казани. «Ведомости» писали, что организация преследует такие ключевые цели, как экономическое сотрудничество, политический диалог, социальное развитие, а также научно-технологическое сотрудничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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