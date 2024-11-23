Госдеп обвинил Россию и БРИКС в нарушении отношений США и Индии
Двусторонние отношения США и Индии столкнулись со «встречными ветрами», заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Образование «ветров» связано, в том числе, с Россией и БРИКС.
«Будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС», – сказал он (цитата по ТАСС).
Последние годы между Россией и Индией активно развивается взаимная торговля. В сентябре Россия впервые с мая нарастила экспорт в Индию, количество поставок увеличилось на треть, писало «РИА Новости» 19 ноября. Россия также увеличила экспорт алмазов в Индию в январе – июне 2024 г. на 22% год к году до 4,1 млн каратов, писали «Ведомости».
Весной 2024 г. Индия впервые за 15 лет поставила в Россию алюминий. «РИА Новости» отмечало, что Индия – второй крупнейший экспортер алюминия в мире.
Индия также является членом объединения БРИКС. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году посетил саммит объединения в Казани. «Ведомости» писали, что организация преследует такие ключевые цели, как экономическое сотрудничество, политический диалог, социальное развитие, а также научно-технологическое сотрудничество.