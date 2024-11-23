Захарова назвала «добиванием» Украины разрешение Франции на удары по России

Барро в интервью BBC заявил, что Украина имеет право использовать французские дальнобойные ракеты для ударов по территории России, поскольку это необходимо для самообороны Украины и обеспечения безопасности Европы. Он заявил о необходимости продолжать поддержку Киева без «красных линий».