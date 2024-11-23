Захарова назвала «добиванием» Украины разрешение Франции на удары по России
Заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о праве Украины наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является «добиванием» республики, сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», – отметила она.
Она также подчеркнула, что поставки вооружений и подготовка украинских военных во Франции не изменят исход конфликта.
Барро в интервью BBC заявил, что Украина имеет право использовать французские дальнобойные ракеты для ударов по территории России, поскольку это необходимо для самообороны Украины и обеспечения безопасности Европы. Он заявил о необходимости продолжать поддержку Киева без «красных линий».
В ноябре западные страны разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. Российская сторона ответила на действия Запада испытаниями гиперзвуковой ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях и начале серийного производства комплекса.