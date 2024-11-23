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Захарова назвала «добиванием» Украины разрешение Франции на удары по России

Ведомости

Заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о праве Украины наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является «добиванием» республики, сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не поддержка Украины, а ее добивание», – отметила она.

Она также подчеркнула, что поставки вооружений и подготовка украинских военных во Франции не изменят исход конфликта.

Барро в интервью BBC заявил, что Украина имеет право использовать французские дальнобойные ракеты для ударов по территории России, поскольку это необходимо для самообороны Украины и обеспечения безопасности Европы. Он заявил о необходимости продолжать поддержку Киева без «красных линий».

В ноябре западные страны разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по объектам на территории России. Российская сторона ответила на действия Запада испытаниями гиперзвуковой ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях и начале серийного производства комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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