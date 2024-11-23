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Залужный заявил о неготовности Европы к конфликту с Россией «на измор»

Ведомости

Европа недостаточно подготовлена к затяжному военному противостоянию с Россией, так как запасы ракет и дронов альянса не сопоставимы с потенциалом военно-промышленного комплекса России. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Украинская правда».

«Европа находится в теплой среде и не желает ее сейчас покидать», – сказал он.

По его словам, западные страны ограничены в средствах борьбы, особенно с учетом высокой стоимости и сложности производства ракет.

Залужный отметил, что Британия и Европа вряд ли располагают даже 5000 ракет для систем Patriot, необходимых для противодействия управляемым авиабомбам. По его словам, ресурсы западных стран недостаточны для отражения такого масштаба воздушных угроз.

Власти западных стран неоднократно заявляли о якобы существующих угрозах со стороны России. В частности, 23 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к потенциальному конфликту. Издание Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило, что Германия предполагает возможность боевых действий между НАТО и Россией, которые могут начаться летом 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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