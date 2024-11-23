Залужный заявил о неготовности Европы к конфликту с Россией «на измор»

Европа недостаточно подготовлена к затяжному военному противостоянию с Россией, так как запасы ракет и дронов альянса не сопоставимы с потенциалом военно-промышленного комплекса России. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Украинская правда».