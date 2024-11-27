Путин отметил развитие отношений между Россией и Казахстаном

Накануне Путин написал в статье «Казахстанской правде», что если в 2023 г. товарооборот преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд, Токаев же указал в своей статье для «Известий», что в 2023 г. российские компании инвестировали в Казахстан более $3 млрд, при этом его страна вложила в экономику России такую же сумму. Кроме того, Казахстан и Россия реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.