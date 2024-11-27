Путин отметил развитие отношений между Россией и Казахстаном
Отношения между Россией и Казахстаном складываются «самым лучшим образом». Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, передает ТАСС.
По его словам, государства находятся в постоянном контакте. Путин отметил, что Россия остается одним из главных торгово-экономических партнеров страны. К встрече подготовлены документы по соглашениям «в различных направлениях» и совместное заявление.
Отдельно президент отметил развитие отношений в сфере науки, образования и гражданских обществ.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Это уже второе посещение им в 2024 г. центральноазиатской республики: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Накануне Путин написал в статье «Казахстанской правде», что если в 2023 г. товарооборот преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд, Токаев же указал в своей статье для «Известий», что в 2023 г. российские компании инвестировали в Казахстан более $3 млрд, при этом его страна вложила в экономику России такую же сумму. Кроме того, Казахстан и Россия реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.