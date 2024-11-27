Путин прилетел с госвизитом в Казахстан

Путин прилетел с госвизитом в КазахстанТам его ждут как сугубо двусторонние мероприятия, так и саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт столицы Казахстана Астаны имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева. 27 ноября Путин начинает свой двухдневный государственный визит. Это уже второе посещение им в 2024 г. центральноазиатской республики: летом он приезжал туда на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Первый день российского президента в Астане будет посвящен вопросам двусторонних отношений. Переговоры как в узком, так и в расширенном составе пройдут в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Акорда» после официальной церемонии встречи. Затем два лидера государств выступят по видеосвязи на пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества. Первый рабочий день закончится подписанием совместных документов об углублении стратегического партнерства и заявлением для СМИ президентов.
Второй день визита Путина в Казахстане, 28 ноября, связан с саммитом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором не будет представлена Армения. По итогам второго дня Путин планирует пресс-подход для российских журналистов.
В состав российской делегации входят вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министры здравоохранения Михаил Мурашко, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт, строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель ОАО «РЖД» Олег Белозеров, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев.
Накануне Путин написал в статье «Казахстанской правде», что если в 2023 г. товарооборот преодолел планку в $28 млрд, то в январе – сентябре уже составил $20 млрд, Токаев же указал в своей статьей для «Известий», что в 2023 г. российские компании инвестировали в Казахстан более $3 млрд, при этом его страна вложила в экономику России такую же сумму. Кроме того, Казахстан и Россия реализовали 90 проектов на сумму более $18 млрд, а еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.