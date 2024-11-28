Генсек СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей на выборах в Белоруссии
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на январских выборах президента Белоруссии, сообщает «БелТА».
Издание уточняет, что кандидатуру Лебедева согласовали на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества в Минске.
26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Запад хочет использовать «Полк имени Кастуся Калиновского», чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии в преддверии президентских выборов.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 г. 23 октября действующий глава государства Александр Лукашенко заявил о своем желании участвовать в выборах в интервью Ольге Скабеевой. 1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии писало, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.