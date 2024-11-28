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Генсек СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей на выборах в Белоруссии

Ведомости

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на январских выборах президента Белоруссии, сообщает «БелТА».

Издание уточняет, что кандидатуру Лебедева согласовали на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества в Минске.

26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Запад хочет использовать «Полк имени Кастуся Калиновского», чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии в преддверии президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 г. 23 октября действующий глава государства Александр Лукашенко заявил о своем желании участвовать в выборах в интервью Ольге Скабеевой. 1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии писало, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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