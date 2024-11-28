Генсек СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей на выборах в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 г. 23 октября действующий глава государства Александр Лукашенко заявил о своем желании участвовать в выборах в интервью Ольге Скабеевой. 1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии писало, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.