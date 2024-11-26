Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Белоруссии
Запад нацелен на дестабилизацию обстановки в Белоруссии в преддверии президентских выборов и планирует использовать для этого наемников, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. 23 октября на полях саммита БРИКС действующий глава государства Александр Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о своем желании участвовать в выборах.
1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии сообщил, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. На тот момент были зарегистрированы инициативные группы Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.
В середине ноября Лукашенко также заявлял, что на данный момент женщина не может быть президентом Белоруссии, так как это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность».
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Как сообщал белорусский ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в республике начались акции протеста. Через год президент Белоруссии заявил об «очень скором» уходе с поста главы государства.