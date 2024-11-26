Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Белоруссии

1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии сообщил, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. На тот момент были зарегистрированы инициативные группы Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.