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Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Белоруссии

Ведомости

Запад нацелен на дестабилизацию обстановки в Белоруссии в преддверии президентских выборов и планирует использовать для этого наемников, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. 23 октября на полях саммита БРИКС действующий глава государства Александр Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о своем желании участвовать в выборах.

1 ноября ТАСС со ссылкой на Центризбирком Белоруссии сообщил, что на пост президента республики намерены баллотироваться девять человек. На тот момент были зарегистрированы инициативные группы Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой. 14 ноября Лукашенко сообщил, что за его выдвижение кандидатом на пост президента на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей.

В середине ноября Лукашенко также заявлял, что на данный момент женщина не может быть президентом Белоруссии, так как это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность».

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Как сообщал белорусский ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в республике начались акции протеста. Через год президент Белоруссии заявил об «очень скором» уходе с поста главы государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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