Регионам могут дать полномочия для борьбы с этническими анклавами

В июне президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России не выстроена должным образом миграционная политика и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. По его словам, стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук. В частности, только в Москве дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, говорил в октябре мэр столицы Сергей Собянин.