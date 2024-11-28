Регионам могут дать полномочия для борьбы с этническими анклавами
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении властям регионов РФ права вводить ограничения на постановку на миграционный учет на отдельных территориях иностранных граждан и лиц без гражданства. Ожидается, что такая мера позволит предотвратить появление этнических анклавов и таким образом повысить качество жизни местного населения. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступает группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем партии и лидером ее думской фракции Сергеем Мироновым. Изменения предлагаются в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», поскольку он не предусматривает возможность введения ограничений на постановку на миграционный учет на отдельных территориях по решению региональных органов власти.
«Это создает затруднения в управлении миграционными процессами в регионах, где социальная инфраструктура испытывает повышенную нагрузку в связи с интенсивным притоком иностранных граждан <…>, что порой приводит к ухудшению качества жизни местного населения», – говорится в пояснительной записке.
Более того, отмечают депутаты, отсутствие указанных полномочий у регионов способствует формированию этнических анклавов, что «зачастую сопровождается ухудшением криминогенной обстановки».
Доказательством своих слов авторы законопроекта называют данные МВД России. В 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства совершили 40 150 преступлений, что составляет 2,04% от общего числа в стране. При этом в Москве произошло 7680 преступлений, а в Московской области – 5520. В 2023 г. наблюдался рост преступности среди мигрантов: за первые полгода зарегистрировано 22 000 преступлений, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
«Передача полномочий по регулированию миграционных процессов субъектам РФ позволит учитывать региональные особенности и более эффективно управлять миграционными потоками. Это поможет предотвратить чрезмерную концентрацию мигрантов в отдельных регионах», – полагают парламентарии.
Вступление законопроекта в силу предлагается с 1 января 2025 г., что «обеспечит достаточный временной промежуток» для подготовки регионов, говорится в пояснительной записке.
Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в «Крокусе» в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана. После этого в ряде регионов РФ начали активно вводить запреты на работу мигрантов в некоторых отраслях, а федеральные органы власти подготовили законопроекты об ужесточении миграционного законодательства.
В июне президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России не выстроена должным образом миграционная политика и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя. По его словам, стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук. В частности, только в Москве дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, говорил в октябре мэр столицы Сергей Собянин.