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Европарламент предложил создать аналог фонда помощи Украине

Ведомости

Европарламент предложил создать аналог Европейского фонда мира (ЕFF) из-за нынешнего вето Венгрии. Это следует из текста совместной резолюции на голосование парламента 28 ноября.

«Если ЕFF останется заблокированным до следующего заседания Евросовета, необходимо немедленно создать новый формат, включающий только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине», – говорится в документе.

Создание нового формата поддержки необходимо, по версии ЕП, для «бесперебойного финансирования двусторонней помощи».

18 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии. В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето. Политику действующего руководства Венгрии называют в ЕС «пророссийской».

18 июля 2023 г. издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов писало, что новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024-2028 гг. может быть создан ЕС. Предполагалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины – вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.

26 ноября этого года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента заявил, что члены ЕС выделили на помощь Украине суммарно 124 млрд евро, однако этого недостаточно, чтобы повлиять на конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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