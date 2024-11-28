Европарламент предложил создать аналог фонда помощи Украине

18 июля 2023 г. издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов писало, что новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024-2028 гг. может быть создан ЕС. Предполагалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины – вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.