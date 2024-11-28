Европарламент предложил создать аналог фонда помощи Украине
Европарламент предложил создать аналог Европейского фонда мира (ЕFF) из-за нынешнего вето Венгрии. Это следует из текста совместной резолюции на голосование парламента 28 ноября.
«Если ЕFF останется заблокированным до следующего заседания Евросовета, необходимо немедленно создать новый формат, включающий только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине», – говорится в документе.
Создание нового формата поддержки необходимо, по версии ЕП, для «бесперебойного финансирования двусторонней помощи».
18 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии. В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето. Политику действующего руководства Венгрии называют в ЕС «пророссийской».
18 июля 2023 г. издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов писало, что новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024-2028 гг. может быть создан ЕС. Предполагалось, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины – вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву.
26 ноября этого года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента заявил, что члены ЕС выделили на помощь Украине суммарно 124 млрд евро, однако этого недостаточно, чтобы повлиять на конфликт.