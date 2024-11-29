Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

Осенью ЮНЕСКО представила доклад по безопасности журналистов, согласно которому в период с начала 2022 по конец 2023 г. в мире погибли 162 журналиста, половина из них были убиты в зонах конфликта. Дугина и Фомин, не упомянутые в докладе, погибли на территории России. Журавлев погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области, Максудов погиб 23 ноября того же года на территории Запорожской области, Клоков – 20 октября 2022 г. в Херсонской области.