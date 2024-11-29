Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле является прямой соучастницей информационной войны против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
«Уже доказано, что украинские спецслужбы напрямую вовлечены в осуществление целенаправленных убийств российских журналистов: Дарьи Дугиной, Олега Клокова, Максима Фомина (использовал псевдоним Владлен Татарский. – “Ведомости”), Ростислава Журавлева, Бориса Максудова и многих других», – сказал он.
Лавров добавил, что слов осуждения убийств журналистов со стороны Запада «мы не слышим». Вместе с тем, он напомнил о докладе секретариата ЮНЕСКО о погибших журналистах, в котором не было упоминания о гибели журналистов из России.
«Госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счету, против правды», – сказал министр.
Осенью ЮНЕСКО представила доклад по безопасности журналистов, согласно которому в период с начала 2022 по конец 2023 г. в мире погибли 162 журналиста, половина из них были убиты в зонах конфликта. Дугина и Фомин, не упомянутые в докладе, погибли на территории России. Журавлев погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области, Максудов погиб 23 ноября того же года на территории Запорожской области, Клоков – 20 октября 2022 г. в Херсонской области.
15 ноября в ООН заявили, что отсутствие реакции на гибель журналистов из России связано с тем, что организация не может подтвердить сообщения о гибели российских журналистов в ходе конфликта на Украине.