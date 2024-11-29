В четырех городах Финляндии пройдут митинги за открытие границы с РФ

Митинги состоятся в городах Тампере, Хельсинки, Лаппеенранта и Лахти, по словам организаторов, акции согласованы с полицией. В заявлении говорится, что с момента закрытия всех КПП на восточной границе Финляндии часть финнов «поставлена перед невозможным выбором» – либо перестать общаться с родными по ту сторону границы, либо «тратить запредельное количество времени, денег и здоровья на то, чтобы все-таки с ними увидеться». Упоминается также, что после закрытия границ экономика Восточной Финляндии, которая и так переживала не лучшие времена, «катится к полному упадку».