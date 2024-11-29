В четырех городах Финляндии пройдут митинги за открытие границы с РФ
Митинги с требованием открыть границу с Россией состоятся в четырех городах Финляндии 15 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале некоммерческой общественной организации «Александровское общество».
Митинги состоятся в городах Тампере, Хельсинки, Лаппеенранта и Лахти, по словам организаторов, акции согласованы с полицией. В заявлении говорится, что с момента закрытия всех КПП на восточной границе Финляндии часть финнов «поставлена перед невозможным выбором» – либо перестать общаться с родными по ту сторону границы, либо «тратить запредельное количество времени, денег и здоровья на то, чтобы все-таки с ними увидеться». Упоминается также, что после закрытия границ экономика Восточной Финляндии, которая и так переживала не лучшие времена, «катится к полному упадку».
«15 декабря мы выходим на улицы четырех городов, чтобы напомнить о том, что люди, жизнь которых уничтожает эта ситуация, по-прежнему здесь! Люди – важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей», – отмечено в сообщении.
Организаторы считают, что власти не предпринимают попыток «исправить это гуманитарное бедствие». По их мнению, в целях обеспечения безопасности страны уже приняты все доступные практические и законодательные меры, «но граница закрыта».
27 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщило, что за девять месяцев 2024 г. объемы торговли между двумя странами составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше, чем в прошлом году. Импорт товаров из России в Финляндию снизился на 25% за год и составил 685,5 млн евро, а экспорт упал до 275,1 млн евро (в 1,7 раза).
Финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп», в конце ноября 2023 г. Тогда в пограничной службе республики поясняли, что решение связано с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создать угрозу нацбезопасности Финляндии. С 15 апреля для туристов также закрыты пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
В начале ноября газета Ilta-Sanomat писала, что финские власти обсуждают эксперимент по открытию одного пункта пропуска на границе с Россией зимой. Отмечалось, что снег затрудняет передвижение людей по местности и позволяет лучше контролировать потоки через границу.