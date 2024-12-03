Парламент Абхазии намерен провести сессию для рассмотрения инвестсоглашения с РФ

27 ноября «Ведомости» со ссылкой на депутата народного собрания (парламента) частично признанной республики, одного из лидеров оппозиции во время ноябрьского политического кризиса Кану Кварчия писали, что Абхазия может заключить с Россией новое, переработанное инвестиционное соглашение при новом президенте, которого изберут на досрочных выборах в феврале 2025 г. Компромисс может заключаться в увеличении объема инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который будет практически освобожден от налогов, за исключением вдвое сниженного НДС.