Парламент Абхазии намерен провести сессию для рассмотрения инвестсоглашения с РФ
Парламент Абхазии хочет провести внеочередную сессию, на которой будет рассмотрен договор об инвестиционной деятельности с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, на заседании будет обсуждаться вопрос ратификации межпарламентского соглашения между Сухумом и Москвой, касающегося инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии. На данный момент парламентарии рассматривают возможность проведения сессии.
У здания парламента собираются сторонники оппозиции, которые требуют от депутатов проголосовать против ратификации.
27 ноября «Ведомости» со ссылкой на депутата народного собрания (парламента) частично признанной республики, одного из лидеров оппозиции во время ноябрьского политического кризиса Кану Кварчия писали, что Абхазия может заключить с Россией новое, переработанное инвестиционное соглашение при новом президенте, которого изберут на досрочных выборах в феврале 2025 г. Компромисс может заключаться в увеличении объема инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который будет практически освобожден от налогов, за исключением вдвое сниженного НДС.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.
Вопрос о ратификации должен был быть рассмотрен 15 ноября, но парламент страны отложил его. Участники протестов потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.
19 ноября глава государства Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Бадра Гунба.