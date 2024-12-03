МИД Грузии вызвал послов трех стран Прибалтики после введения санкций

«На встрече было подтверждено, что решение правительства Грузии не включать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз в повестку дня отношений с ЕС до 2028 г. и отказаться от поддержки из бюджета ЕС не означает приостановки процесса европейской интеграции Грузии. Вместо этого оно направлено на предотвращение пагубных спекуляций по этому вопросу», – говорится в заявлении МИДа страны.