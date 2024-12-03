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МИД Грузии вызвал послов трех стран Прибалтики после введения санкций

Ведомости

В МИД Грузии были вызваны послы Литвы и Эстонии Дарюс Виткаускас и Марге Мардисалу-Кахар, а также поверенная в делах посольства Латвии Лолита Ленкевич после заявлений трех стран о введении санкций против высших должностных лиц грузинского правительства и правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте грузинского министерства.

В МИДе выразили обеспокоенность установленными ограничениями, а также подчеркнули, что принятые меры «противоречат принципам партнерства между странами». Отмечалось также, что Грузия сохраняет следование международным нормам, а госорганы действуют в соответствии с конституцией и международными стандартами для обеспечения общественного порядка и безопасности внутри страны.

«На встрече было подтверждено, что решение правительства Грузии не включать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз в повестку дня отношений с ЕС до 2028 г. и отказаться от поддержки из бюджета ЕС не означает приостановки процесса европейской интеграции Грузии. Вместо этого оно направлено на предотвращение пагубных спекуляций по этому вопросу», – говорится в заявлении МИДа страны.

В министерстве добавили, что правительство Грузии продолжит твердо следовать приоритетам, определенным конституцией страны, и «необратимому процессу европейской интеграции на основе соглашения об ассоциации, что обеспечит лучшую подготовку к скорейшим переговорам о вступлении в ЕС».

Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. На следующий день глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури, а также ряду чиновников МВД страны запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».

3 декабря о планах ввести санкции против чиновников, «причастных к нарушению прав человека» в Грузии, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Новая волна акций протеста началась в Грузии в конце ноября, когда власти в лице правящей партии «Грузинская мечта» решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Мирные акции переросли в беспорядки, граждане Грузии выходят на митинги пятую ночь подряд. По данным Visioner, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. В ответ протестующие используют камни и пиротехнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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