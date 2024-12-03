Канада анонсировала санкции против руководства Грузии

1 декабря Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвует в подавлении протестов в Грузии. 2 декабря стало известно, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».