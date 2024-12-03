Канада анонсировала санкции против руководства Грузии
Канада намерена ввести санкции против чиновников, «причастных к нарушению прав человека» в Грузии. Об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел страны Мелани Джоли, передает Euronews.
Министр выразила солидарность с оппозицией и грузинским народом, заявив, что канадские власти «очень обеспокоены тем, что Россия пытается сделать в Грузии».
1 декабря Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвует в подавлении протестов в Грузии. 2 декабря стало известно, что лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури запретили въезд в Литву «из-за их причастности к нарушениям прав человека».
Очередная волна протестов началась в Грузии в конце ноября, когда власти в лице правящей партии «Грузинская мечта» решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку протестующих.
Мирные акции переросли в беспорядки, граждане Грузии выходят на митинги пятую ночь подряд. По данным Visioner, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ используют камни и пиротехнику.