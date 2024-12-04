DPA заявило об инциденте с российским кораблем и вертолетом бундесвера
Экипаж российского корабля в Балтийском море якобы выпустил сигнальные боеприпасы по военному вертолету Германии, сообщило немецкое информационное агентство DPA в своем аккаунте в X со ссылкой на источник.
Другие подробности произошедшего не уточняются. Газета Berliner Zeitung также сообщила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте в кулуарах встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе. По ее словам, вертолет проводил патрулирование в Балтийском море.
В Минобороны РФ появившуюся в СМИ информацию пока не комментировали. «РИА Новости» в своем Telegram-канале утверждает, что в министерстве обороны Германии не подтвердили сообщение DPA.
В ноябре в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в результате которых были повреждены кабели связи между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. До этого, в сентябре, телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций. 28 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского следователя также сообщила, что прорыв кабеля между Швецией и Литвой якобы могло намеренно произвести китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями.
Berliner Zeitung пишет, что Бербок на встрече глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе объявила об активизации патрулирования в Балтийском море. По ее словам, причиной является рост числа «гибридных атак», якобы исходящих от России и ее сторонников.