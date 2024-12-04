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DPA заявило об инциденте с российским кораблем и вертолетом бундесвера

Ведомости

Экипаж российского корабля в Балтийском море якобы выпустил сигнальные боеприпасы по военному вертолету Германии, сообщило немецкое информационное агентство DPA в своем аккаунте в X со ссылкой на источник.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Газета Berliner Zeitung также сообщила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте в кулуарах встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе. По ее словам, вертолет проводил патрулирование в Балтийском море.

В Минобороны РФ появившуюся в СМИ информацию пока не комментировали. «РИА Новости» в своем Telegram-канале утверждает, что в министерстве обороны Германии не подтвердили сообщение DPA.

В ноябре в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в результате которых были повреждены кабели связи между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. До этого, в сентябре, телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций. 28 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского следователя также сообщила, что прорыв кабеля между Швецией и Литвой якобы могло намеренно произвести китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями.

Berliner Zeitung пишет, что Бербок на встрече глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе объявила об активизации патрулирования в Балтийском море. По ее словам, причиной является рост числа «гибридных атак», якобы исходящих от России и ее сторонников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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