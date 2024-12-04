DPA заявило об инциденте с российским кораблем и вертолетом бундесвера

В ноябре в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в результате которых были повреждены кабели связи между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. До этого, в сентябре, телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций. 28 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского следователя также сообщила, что прорыв кабеля между Швецией и Литвой якобы могло намеренно произвести китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями.