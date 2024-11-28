WSJ: китайское судно могло намеренно повредить кабели в Балтийском море

Следователи установили, что 17 ноября судно бросило якорь, но продолжало движение в шведских водах. Вскоре после этого якорь оборвал первый кабель между Швецией и Литвой. В это время транспондер судна, который фиксирует его перемещения в автоматической идентификационной системе, отключился, что на морском жаргоне называется «темным инцидентом». Согласно спутниковым и другим данным, изученным следователями, судно продолжало движение даже после того, как тащившийся за ним якорь значительно снизил его скорость. Следователи утверждают, что пройдя около 111 миль, судно Yi Peng 3 перерезало второй кабель между Германией и Финляндией. Вскоре после этого судно начало двигаться зигзагами, подняло якорь и продолжило путь. Корабли ВМС Дании отправились в погоню и перехватили Yi Peng 3, в итоге вынудив его встать на якорь в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря.