WSJ: китайское судно могло намеренно повредить кабели в Балтийском море
Китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями, могло намеренно не поднимать якорь и протащить его по дну на расстоянии 111 миль от берега, чтобы перерезать оптоволоконные кабели в Балтийском море – такую версию выдвинули европейские следователи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского следователя, занимающегося этим делом.
В настоящее время следствие выясняет, был ли капитан китайского судна, вышедшего из российского порта Усть-Луга 15 ноября, «подстрекаем российской разведкой к совершению диверсии».
«Крайне маловероятно, чтобы капитан не заметил, что его судно бросило якорь и тащит его за собой, теряя скорость в течение нескольких часов и обрывая кабели по пути», – сказал источник издания.
Китайский владелец судна, компания Ningbo Yipeng Shipping, сотрудничает со следствием и разрешила остановить судно в международных водах.
Следователи установили, что 17 ноября судно бросило якорь, но продолжало движение в шведских водах. Вскоре после этого якорь оборвал первый кабель между Швецией и Литвой. В это время транспондер судна, который фиксирует его перемещения в автоматической идентификационной системе, отключился, что на морском жаргоне называется «темным инцидентом». Согласно спутниковым и другим данным, изученным следователями, судно продолжало движение даже после того, как тащившийся за ним якорь значительно снизил его скорость. Следователи утверждают, что пройдя около 111 миль, судно Yi Peng 3 перерезало второй кабель между Германией и Финляндией. Вскоре после этого судно начало двигаться зигзагами, подняло якорь и продолжило путь. Корабли ВМС Дании отправились в погоню и перехватили Yi Peng 3, в итоге вынудив его встать на якорь в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря.
По словам людей, знакомых с ходом расследования, осмотр якоря и корпуса судна показал, что повреждения соответствуют тому, что судно вытащило якорь и оборвало кабели.
Экипаж судна Yi Peng 3, капитаном которого является гражданин Китая и в состав которого входит российский моряк, пока не допрашивался. Несколько западных представителей правоохранительных органов и разведки заявили, что не считают китайское правительство причастным к инциденту, но подозревают, что за диверсией якобы стоят российские спецслужбы.
8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией. Появилась версия, что газопровод был поврежден якорем. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. В августе 2024 г. Пекин признал, что в октябре 2023 г. принадлежащее Китаю судно Newnew Polar Bear повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море, но утверждает, что это был несчастный случай.