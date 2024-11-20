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ВМС Дании задержали подозреваемый в повреждении морских кабелей сухогруз из КНР

Ведомости

Военно-морские силы Дании задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, подозреваемый в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, сообщает Defence24.

Задержание произошло в территориальных водах Дании вечером 19 ноября, в операции принимал участие патрульный корабль датских ВМС P525. Издание не уточняет, провели ли датские военные инспекцию на борту задержанного судна. Предполагается, что китайский сухогруз следовал из российского порта Усть-Луга.

По информации портала Gcaptain, китайский корабль все еще находится в датских проливах, рядом с ним стоит боевое судно ВМС Дании. Официальных заявлений о задержании корабля с датской стороны пока не поступало.

18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. В тот же день также было выявлено повреждение на кабеле связи между Финляндией и Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены в результате диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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