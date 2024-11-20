ВМС Дании задержали подозреваемый в повреждении морских кабелей сухогруз из КНР
Военно-морские силы Дании задержали китайский сухогруз Yi Peng 3, подозреваемый в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, сообщает Defence24.
Задержание произошло в территориальных водах Дании вечером 19 ноября, в операции принимал участие патрульный корабль датских ВМС P525. Издание не уточняет, провели ли датские военные инспекцию на борту задержанного судна. Предполагается, что китайский сухогруз следовал из российского порта Усть-Луга.
По информации портала Gcaptain, китайский корабль все еще находится в датских проливах, рядом с ним стоит боевое судно ВМС Дании. Официальных заявлений о задержании корабля с датской стороны пока не поступало.
18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. В тот же день также было выявлено повреждение на кабеле связи между Финляндией и Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены в результате диверсии.