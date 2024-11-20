ВМС Дании задержали подозреваемый в повреждении морских кабелей сухогруз из КНР

18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. В тот же день также было выявлено повреждение на кабеле связи между Финляндией и Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены в результате диверсии.