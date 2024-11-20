В Кремле назвали Украину источником угрозы странам в регионе Балтийского моря
Обвинения в адрес России абсурдны и смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обрыв двух кабелей, которые проходят по дну моря.
«Вы знаете, что именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду взрывы "Северных потоков"», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. По информации директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи.
Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный морским судном якорь, заключил он.
Ранее 18 ноября Cinia Oy на своем сайте сообщила, что в подводном кабеле C-Lion1, соединяющем Финляндию и Германию, обнаружен дефект. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.