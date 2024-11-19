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Литовская генпрокуратура уточняет данные по обрыву кабеля связи со Швецией

Ведомости

Генеральная прокуратура Литвы изучает обстоятельства инцидента с обрывом подводного кабеля связи со Швецией, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ведомства Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Как отмечает агентство, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что повреждение кабеля, по всей видимости, могло произойти в результате диверсии.

18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. По информации директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный морским судном якорь, заключил он.

Еще 18 ноября в Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле C-Lion1 компании Cinia Oy между Финляндией и ФРГ. Он также был разорван. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.

Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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