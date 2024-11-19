Литовская генпрокуратура уточняет данные по обрыву кабеля связи со Швецией
Генеральная прокуратура Литвы изучает обстоятельства инцидента с обрывом подводного кабеля связи со Швецией, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ведомства Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Как отмечает агентство, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что повреждение кабеля, по всей видимости, могло произойти в результате диверсии.
18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. По информации директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный морским судном якорь, заключил он.
Еще 18 ноября в Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле C-Lion1 компании Cinia Oy между Финляндией и ФРГ. Он также был разорван. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.
Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.