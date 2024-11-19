Литовская генпрокуратура уточняет данные по обрыву кабеля связи со Швецией

18 ноября в Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции. По информации директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный морским судном якорь, заключил он.