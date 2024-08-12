SCMP: Китай признал случайное повреждение Balticconnector в 2023 году
Пекин признал, что в октябре 2023 г. принадлежащее Китаю судно Newnew Polar Bear повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море, но утверждает, что это был несчастный случай. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Как сообщает издание, китайские власти провели внутреннее расследование и недавно сообщили о его результатах правительствам европейских стран. В докладе говорится, что авария произошла в результате сильного шторма. Эстония и Финляндия все еще проводят совместное уголовное расследование в отношении контейнеровоза Newnew Polar Bear, который в тот момент шел под флагом Гонконга. Его зарегистрированным владельцем является материковая китайская компания Newnew Shipping Line.
Несмотря на то что доклад циркулирует в различных министерствах, он не может быть представлен в качестве официального доказательства в ходе расследования. Власти обеих столиц призвали Пекин ответить на их срочные запросы о предоставлении информации о судне. Пресс-служба эстонской прокуратуры заявила, что документ не был направлен официально и что он «не может быть использован в качестве доказательства в эстонском уголовном расследовании» в любом случае. Пресс-служба Национального бюро расследований Финляндии (NBI) отказалась подтвердить получение документа, но сказала, что собственное расследование продолжается.
8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.
Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Предполагается, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.
Balticconnector ввели в эксплуатацию после ремонта 22 апреля. В эстонской сетевой компании Elering заявили, что обычно ремонт такого масштаба занимает один – два года, но Balticconnector был отремонтирован за семь месяцев.