SCMP: Китай признал случайное повреждение Balticconnector в 2023 году

Несмотря на то что доклад циркулирует в различных министерствах, он не может быть представлен в качестве официального доказательства в ходе расследования. Власти обеих столиц призвали Пекин ответить на их срочные запросы о предоставлении информации о судне. Пресс-служба эстонской прокуратуры заявила, что документ не был направлен официально и что он «не может быть использован в качестве доказательства в эстонском уголовном расследовании» в любом случае. Пресс-служба Национального бюро расследований Финляндии (NBI) отказалась подтвердить получение документа, но сказала, что собственное расследование продолжается.