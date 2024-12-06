Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорту Шойгу встретил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Гольфович.
В соответствии с повесткой дня секретарь Совбеза РФ проинформирует участников заседания по вопросу «О концепции безопасности Союзного государства». По данным ведомства, в этом документе закреплены общие стратегические цели и определены приоритеты обеспечения безопасности Союзного государства. Он подготовлен в соответствии с требованиями, диктуемыми непростой международной обстановкой в условиях расширившихся угроз со стороны Запада.
5 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря. Основной акцент встречи будет обращен к перспективам «интеграционного взаимодействия». На мероприятии будут затронуты вопросы общего рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту, тарифов на услуги связи и другие.
На мероприятии также пройдет отдельная встреча Путина и Лукашенко.