Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета

В соответствии с повесткой дня секретарь Совбеза РФ проинформирует участников заседания по вопросу «О концепции безопасности Союзного государства». По данным ведомства, в этом документе закреплены общие стратегические цели и определены приоритеты обеспечения безопасности Союзного государства. Он подготовлен в соответствии с требованиями, диктуемыми непростой международной обстановкой в условиях расширившихся угроз со стороны Запада.