Минобороны Сирии опровергло сообщения о прорыве боевиков в Эль-Карьятейн
Данные о прорыве боевиков в Эль-Карьятейн в провинции Хомс не соответствуют действительности. Об этом сообщило минобороны Сирии на своей странице в Facebook
«Сообщения некоторых СМИ о том, что боевики вошли в Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса, не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
6 декабря сирийское оборонное ведомство опровергло информацию об отступлении правительственных войск из Хомса, являющегося последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
5 декабря боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»