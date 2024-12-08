Косачев: Сирии с гражданской войной придется справляться своими силами
Россия в случае необходимости поддержит народ Сирии, но с полномасштабной гражданской войной сирийцам придется справляться самим, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Сирийские повстанцы 8 декабря зашли в столицу республики Дамаск и объявили, что свергли режим президента республики Башара Асада. Reuters писал, что глава государства покинул страну, а источники агентства допустили его гибель в авиакатастрофе. В стране остается премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали.
«Сирия – очень тяжелая история, для всех без исключения. Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди», – написал Косачев.
Первостепенной задачей для России является обеспечение безопасности соотечественников, включая дипломатов и их семьи, а также военнослужащих, подчеркнул вице-спикер Совфеда.
«Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли – в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим», – добавил он.
МИД России в свете развития ситуации в республике напомнил экстренные контакты департамента ситуационно-кризисного центра.