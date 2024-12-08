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Косачев: Сирии с гражданской войной придется справляться своими силами

Ведомости

Россия в случае необходимости поддержит народ Сирии, но с полномасштабной гражданской войной сирийцам придется справляться самим, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Сирийские повстанцы 8 декабря зашли в столицу республики Дамаск и объявили, что свергли режим президента республики Башара Асада. Reuters писал, что глава государства покинул страну, а источники агентства допустили его гибель в авиакатастрофе. В стране остается премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали.

«Сирия – очень тяжелая история, для всех без исключения. Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди», – написал Косачев.

Первостепенной задачей для России является обеспечение безопасности соотечественников, включая дипломатов и их семьи, а также военнослужащих, подчеркнул вице-спикер Совфеда.

«Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли – в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим», – добавил он.

МИД России в свете развития ситуации в республике напомнил экстренные контакты департамента ситуационно-кризисного центра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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