Косачев: Сирии с гражданской войной придется справляться своими силами

«Сирия – очень тяжелая история, для всех без исключения. Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди», – написал Косачев.