Финляндия заявила о готовности ужесточить санкции против России

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы писало, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти 50 физических лиц и 30 организаций. ЕС предлагает ввести торговые ограничения против субъектов, которые якобы помогают Москве получать технологии, используемые в вооружении. В этот список предположительно войдут компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.