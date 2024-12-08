Финляндия заявила о готовности ужесточить санкции против России
Финляндия выступает за ужесточение Евросоюзом санкций против России и не будет возражать против добавления никеля в список ограничений, заявил министр иностранных дел республики Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat.
«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. <…> Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», – сказала министр (цитата по ТАСС).
В городе Харьявалта находится единственное в ЕС производство российского «Норникеля». По словам Валтонен, Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».
В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы писало, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти 50 физических лиц и 30 организаций. ЕС предлагает ввести торговые ограничения против субъектов, которые якобы помогают Москве получать технологии, используемые в вооружении. В этот список предположительно войдут компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.
Министры иностранных дел ЕС не смогли на этой неделе принять новые ограничения из-за разногласий по поводу «лазеек для бизнеса», писала Politico. Латвия и Литва, как сообщили источники газеты, отказались поддержать 15-й пакет санкций, поскольку он включал в себя положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.