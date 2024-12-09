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В Кремле заявили о диалоге с Турцией по «сирийским делам»

Ведомости

Россия находится на связи с Турцией по вопросам Сирии. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы находимся в диалоге Анкарой и с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам», – заявил Песков.

Так он ответил на вопрос о роли Анкары по ситуации в Сирии. Журналист озвучил предположение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наряду с уходящим американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху мог стать инициатором наступления оппозиции в Сирии. 

В начале декабря Эрдоган заявил, что Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и поддерживает скорейшее урегулирование в республике.

3 декабря президент России Владимир Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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