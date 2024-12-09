В Кремле заявили о диалоге с Турцией по «сирийским делам»
Россия находится на связи с Турцией по вопросам Сирии. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы находимся в диалоге Анкарой и с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам», – заявил Песков.
Так он ответил на вопрос о роли Анкары по ситуации в Сирии. Журналист озвучил предположение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наряду с уходящим американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху мог стать инициатором наступления оппозиции в Сирии.
В начале декабря Эрдоган заявил, что Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и поддерживает скорейшее урегулирование в республике.