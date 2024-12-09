Зеленский собирается позвонить Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах позвонить президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение страны в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас действующий президент США и от его позиции многое зависит», – уточнил Зеленский.
Президент Украины заметил, что обсуждать гарантии безопасности страны с избранным президентом США Дональдом Трампом сложно, поскольку он не имеет соответствующих юридических полномочий. Власти Украины должны понимать, когда страна будет членом Евросоюза и войдет в НАТО. Можно также рассмотреть позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Он предлагал, чтобы часть войск той или иной страны присутствовала на украинской территории и гарантировала бы стране безопасность, пока Украина не вступила в альянс.
8 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности. В него войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины, пакет помощи станет 22-м по счету.
9 декабря Трамп в интервью NBC News допустил уменьшение военной помощи Украине после своей инаугурации. Он подчеркнул, что Штаты вложили в помощь Украине $350 млрд, а Европа – $100 млрд. По его мнению, суммы должны сравняться.