Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский собирается позвонить Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах позвонить президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение страны в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас действующий президент США и от его позиции многое зависит», – уточнил Зеленский.

Президент Украины заметил, что обсуждать гарантии безопасности страны с избранным президентом США Дональдом Трампом сложно, поскольку он не имеет соответствующих юридических полномочий. Власти Украины должны понимать, когда страна будет членом Евросоюза и войдет в НАТО. Можно также рассмотреть позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Он предлагал, чтобы часть войск той или иной страны присутствовала на украинской территории и гарантировала бы стране безопасность, пока Украина не вступила в альянс.

8 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности. В него войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины, пакет помощи станет 22-м по счету.

9 декабря Трамп в интервью NBC News допустил уменьшение военной помощи Украине после своей инаугурации. Он подчеркнул, что Штаты вложили в помощь Украине $350 млрд, а Европа – $100 млрд. По его мнению, суммы должны сравняться.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных