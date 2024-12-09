Зеленский собирается позвонить Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО

«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас действующий президент США и от его позиции многое зависит», – уточнил Зеленский.