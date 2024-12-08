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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $988 млн

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает в себя боеприпасы, беспилотники и оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. Об этом говорится на сайте Пентагона.

В новый пакет военной помощи Киеву, как следует из заявления, войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

«Пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои силы и нарастить и поддерживать боевую мощь», – говорится в сообщении.

США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), пакет помощи станет 22-м по счету, рассказали в минобороны.  

Вашингтон в начале декабря объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в его состав входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты и др. В конце ноября WSJ писала, что действующая администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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