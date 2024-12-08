Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $988 млн

Вашингтон в начале декабря объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в его состав входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты и др. В конце ноября WSJ писала, что действующая администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.