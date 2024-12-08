Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $988 млн
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает в себя боеприпасы, беспилотники и оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. Об этом говорится на сайте Пентагона.
В новый пакет военной помощи Киеву, как следует из заявления, войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
«Пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои силы и нарастить и поддерживать боевую мощь», – говорится в сообщении.
США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), пакет помощи станет 22-м по счету, рассказали в минобороны.
Вашингтон в начале декабря объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в его состав входят Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты и др. В конце ноября WSJ писала, что действующая администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.