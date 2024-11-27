WSJ: Байден не успеет потратить выделенные на поддержку Украины $20 млрд
Действующая администрация президента США Джо Байдена не успеет отправить Украине все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам источников, администрация Байдена просто не успевает отправить все средства. На настоящий момент у действующей власти остается более $6,5 млрд, которые позволяют Пентагону передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов. Также стало известно, что минобороны достигло лимита оружия, которое оно может отправлять Украине каждый месяц без ущерба для боеспособности американских сил и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.
Как пишет издание, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине. В частности, как сообщало Associated Press (AP), США призывают власти Украины снизить возрастной порог призыва в армию с 25 до 18 лет. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат.
27 ноября Politico также сообщила, что Байден тайно попросил выделить еще $24 млрд на помощь Украине. Новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона пойдет на закупку оружия и оборудования для Украины и пополнение американских запасов вооружений. Две трети запрошенных средств – $16 млрд – пойдут на пополнение американских запасов. Оставшиеся $8 млрд долларов пойдут на «Инициативу содействия безопасности Украины», в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставку вооружения для украинских войск.