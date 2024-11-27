Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: Байден не успеет потратить выделенные на поддержку Украины $20 млрд

Ведомости

Действующая администрация президента США Джо Байдена не успеет отправить Украине все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источников, администрация Байдена просто не успевает отправить все средства. На настоящий момент у действующей власти остается более $6,5 млрд, которые позволяют Пентагону передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов. Также стало известно, что минобороны достигло лимита оружия, которое оно может отправлять Украине каждый месяц без ущерба для боеспособности американских сил и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

Как пишет издание, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине. В частности, как сообщало Associated Press (AP), США призывают власти Украины снизить возрастной порог призыва в армию с 25 до 18 лет. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. 

27 ноября Politico также сообщила, что Байден тайно попросил выделить еще $24 млрд на помощь Украине. Новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона пойдет на закупку оружия и оборудования для Украины и пополнение американских запасов вооружений. Две трети запрошенных средств – $16 млрд – пойдут на пополнение американских запасов. Оставшиеся $8 млрд долларов пойдут на «Инициативу содействия безопасности Украины», в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставку вооружения для украинских войск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных