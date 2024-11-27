WSJ: Байден не успеет потратить выделенные на поддержку Украины $20 млрд

Как пишет издание, Белый дом еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на ужесточении правил мобилизации на Украине. В частности, как сообщало Associated Press (AP), США призывают власти Украины снизить возрастной порог призыва в армию с 25 до 18 лет. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат.