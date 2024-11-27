Байден тайно попросил выделить еще $24 млрд на помощь Украине
Президент США Джо Байден тайно попросил конгресс выделить еще $24 млрд на помощь Украине и пополнение вооружений до того, как он покинет свой пост. Об этом пишет Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
Два помощника в конгрессе подтвердили детали просьбы Байдена и сказали, что конгресс получил ее в понедельник, 25 ноября.
Новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона пойдет на закупку оружия и оборудования для Украины и пополнение американских запасов вооружений. Две трети запрошенных средств – $16 млрд – пойдут на пополнение американских запасов. Оставшиеся $8 млрд долларов пойдут на «Инициативу содействия безопасности Украины», в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставку вооружения для украинских войск.
20 ноября стало известно, что США отправят Украине новое оружие на сумму не менее $275 млн, поскольку администрация действующего президента стремится сделать все возможное для помощи Киеву до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. В новый пакет помощи Украине вошло противовоздушное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня высокой мобильности (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запчасти.