Байден тайно попросил выделить еще $24 млрд на помощь Украине

20 ноября стало известно, что США отправят Украине новое оружие на сумму не менее $275 млн, поскольку администрация действующего президента стремится сделать все возможное для помощи Киеву до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. В новый пакет помощи Украине вошло противовоздушное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня высокой мобильности (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запчасти.