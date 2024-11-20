AP: США отправят Украине оружие на сумму не менее $275 млн
США отправят Украине новое оружие на сумму не менее $275 млн, поскольку администрация действующего президента Джо Байдена стремится сделать все возможное для помощи Киеву до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Соединенных Штатах.
Агентство отмечает, что решение о последнем транше оружия было принято на фоне растущих опасений по поводу эскалации, поскольку обе стороны стремятся получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого окончания конфликта, как он и обещал.
По словам американских чиновников, в новый пакет помощи Украине входит противовоздушное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня высокой мобильности (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запчасти.
20 ноября The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ.