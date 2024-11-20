AP: США отправят Украине оружие на сумму не менее $275 млн

США отправят Украине новое оружие на сумму не менее $275 млн, поскольку администрация действующего президента Джо Байдена стремится сделать все возможное для помощи Киеву до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Соединенных Штатах.