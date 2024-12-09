Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News допустил уменьшение военной помощи Украине после своей инаугурации. Расшифровка интервью опубликована на сайте издания.
«Да. Вероятно. Конечно», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Избранный президент США подчеркнул, что Штаты вложили в помощь Украине $350 млрд, а Европа – $100 млрд. По его мнению, суммы должны сравняться.
Комментируя свои предвыборные обещания о том, что он закончит конфликт в течение 24 часов, Трамп сказал: «Ну, я пытаюсь. Я пытаюсь закончить, если смогу...».
Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил отрицательно, добавив, что не хотел бы развивать эту тему, потому что не хотел бы «делать ничего, что могло бы помешать переговорам».
Трамп также заявил, что «Украина потеряла больше солдат, чем они говорят, возможно, 400 000». Он добавил, что «[действующий президент США] Байден должен был остановить это». Через несколько часов после заявления Трампа президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что число погибших украинских солдат с февраля 2022 г. достигло 43 000 человек. Bloomberg отмечает, что неясно, имел ли Трамп в виду как убитых, так и раненых военных. Зеленский сказал, что было зафиксировано 370 000 случаев оказания «медицинской помощи раненым» на поле боя, включая легкие или повторные ранения. По его словам, около половины украинских солдат, раненых в бою, позже вернулись в строй.