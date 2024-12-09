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Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News допустил уменьшение военной помощи Украине после своей инаугурации. Расшифровка интервью опубликована на сайте издания.

«Да. Вероятно. Конечно», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Избранный президент США подчеркнул, что Штаты вложили в помощь Украине $350 млрд, а Европа – $100 млрд. По его мнению, суммы должны сравняться.

Комментируя свои предвыборные обещания о том, что он закончит конфликт в течение 24 часов, Трамп сказал: «Ну, я пытаюсь. Я пытаюсь закончить, если смогу...».

Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил отрицательно, добавив, что не хотел бы развивать эту тему, потому что не хотел бы «делать ничего, что могло бы помешать переговорам».

Трамп также заявил, что «Украина потеряла больше солдат, чем они говорят, возможно, 400 000». Он добавил, что «[действующий президент США] Байден должен был остановить это». Через несколько часов после заявления Трампа президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что число погибших украинских солдат с февраля 2022 г. достигло 43 000 человек. Bloomberg отмечает, что неясно, имел ли Трамп в виду как убитых, так и раненых военных. Зеленский сказал, что было зафиксировано 370 000 случаев оказания «медицинской помощи раненым» на поле боя, включая легкие или повторные ранения. По его словам, около половины украинских солдат, раненых в бою, позже вернулись в строй.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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