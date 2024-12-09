Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине

Трамп также заявил, что «Украина потеряла больше солдат, чем они говорят, возможно, 400 000». Он добавил, что «[действующий президент США] Байден должен был остановить это». Через несколько часов после заявления Трампа президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что число погибших украинских солдат с февраля 2022 г. достигло 43 000 человек. Bloomberg отмечает, что неясно, имел ли Трамп в виду как убитых, так и раненых военных. Зеленский сказал, что было зафиксировано 370 000 случаев оказания «медицинской помощи раненым» на поле боя, включая легкие или повторные ранения. По его словам, около половины украинских солдат, раненых в бою, позже вернулись в строй.