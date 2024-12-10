CNN: администрация Байдена спешит заключить сделку по Газе до инаугурации Трампа

5 декабря премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что Трамп хочет заключить сделку о прекращении огня в Газе до того, как он вступит в должность в январе. «Мы пытаемся скоординировать с ними наши усилия, и все мы согласны с этим и надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию до того, как президент вступит в должность», – уточнил Аль Тани.