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CNN: администрация Байдена спешит заключить сделку по Газе до инаугурации Трампа

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена все активнее работает для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращения израильских заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас» в анклаве, до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала уточнили, что между командами Байдена и Трампа была налажена тесная координация. Так, директор ЦРУ Уильям Бернс и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк поддерживают связь с будущим спецпосланником избранного президента США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Отмечается, что как администрация Байдена хотела бы наконец достичь перемирия в последние недели своего правления, так и Трамп пожелал бы начать свой второй срок с завершения конфликтов в Ливане и Газе и освобождения пленных.

2 декабря Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые «Хамасом» в Газе, не будут освобождены до его инаугурации 20 января 2025 г. Избранный президент США заявил, что «те, кто совершил эти зверства против человечества, заплатят за них».

5 декабря премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что Трамп хочет заключить сделку о прекращении огня в Газе до того, как он вступит в должность в январе. «Мы пытаемся скоординировать с ними наши усилия, и все мы согласны с этим и надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию до того, как президент вступит в должность», – уточнил Аль Тани.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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