CNN: администрация Байдена спешит заключить сделку по Газе до инаугурации Трампа
Администрация президента США Джо Байдена все активнее работает для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращения израильских заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас» в анклаве, до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала уточнили, что между командами Байдена и Трампа была налажена тесная координация. Так, директор ЦРУ Уильям Бернс и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк поддерживают связь с будущим спецпосланником избранного президента США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.
Отмечается, что как администрация Байдена хотела бы наконец достичь перемирия в последние недели своего правления, так и Трамп пожелал бы начать свой второй срок с завершения конфликтов в Ливане и Газе и освобождения пленных.
2 декабря Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые «Хамасом» в Газе, не будут освобождены до его инаугурации 20 января 2025 г. Избранный президент США заявил, что «те, кто совершил эти зверства против человечества, заплатят за них».
5 декабря премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что Трамп хочет заключить сделку о прекращении огня в Газе до того, как он вступит в должность в январе. «Мы пытаемся скоординировать с ними наши усилия, и все мы согласны с этим и надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию до того, как президент вступит в должность», – уточнил Аль Тани.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 700 человек.