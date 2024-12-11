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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Ведомости

Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает пресс-служба парламента в своем Тelegram-канале.

Режим начинает действовать через шесть часов после опубликования постановления Верховного совета на сайте минюста ПМР. ЧЭП введено на 30 дней с вероятностью продления.

Причина соответствующего указа – сокращение поставок российского газа по территории Украины. Кроме того, орган государственной власти принял решение, что при полном прекращении подачи топлива Молдавская ГРЭС перейдет на уголь.

«Запасов хватит на 50 дней», – следует из сообщения.

Для преодоления кризиса предполагается проведение переговоров с Россией, Молдавией, а также другими странами по транзиту газа.

27 ноября «Ведомости» писали о предложении «Газпрома» провести переговоры Кишиневу с Киевом по поводу сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года. По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, если бы Украина пошла навстречу, это было бы самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, но страна понимает, что решение не может быть принято быстро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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