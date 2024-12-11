В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает пресс-служба парламента в своем Тelegram-канале.
Режим начинает действовать через шесть часов после опубликования постановления Верховного совета на сайте минюста ПМР. ЧЭП введено на 30 дней с вероятностью продления.
Причина соответствующего указа – сокращение поставок российского газа по территории Украины. Кроме того, орган государственной власти принял решение, что при полном прекращении подачи топлива Молдавская ГРЭС перейдет на уголь.
«Запасов хватит на 50 дней», – следует из сообщения.
Для преодоления кризиса предполагается проведение переговоров с Россией, Молдавией, а также другими странами по транзиту газа.
27 ноября «Ведомости» писали о предложении «Газпрома» провести переговоры Кишиневу с Киевом по поводу сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года. По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, если бы Украина пошла навстречу, это было бы самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, но страна понимает, что решение не может быть принято быстро.