В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

27 ноября «Ведомости» писали о предложении «Газпрома» провести переговоры Кишиневу с Киевом по поводу сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года. По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, если бы Украина пошла навстречу, это было бы самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, но страна понимает, что решение не может быть принято быстро.