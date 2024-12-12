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Reuters: Трамп может предложить на пост спецпосланника по Ирану Гренелла

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на пост спецпосланника США по Ирану бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что окончательное решение по кандидатуре спецпосланника и стратегии будущей администрации США в отношении Ирана еще не принято. Но то, что Трамп рассматривает своего ключевого союзника на эту роль, можно считать знаком того, что избранный президент США может быть открыт к переговорам с Ираном. Собеседник агентства пояснил, что в случае утверждения кандидатуры Гренелла в его обязанности войдут консультации со странами региона и оценивание настроя Ирана принимать участие в потенциальных переговорах.

6 ноября Politico после победы Трампа назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США назывался Гренелл. Отмечалось, что он активный сторонник MAGA (Make America Great Again – политический лозунг, популяризированный Трампом) и закрепился в окружении избранного американского лидера как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики. Сейчас Греннел работает старшим советником в Protecting America Initiative – некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства.

16 ноября Financial Times сообщила, что администрация Трампа намерена возобновить политику «максимального давления», чтобы «обанкротить» способность Ирана финансировать региональные группировки и разрабатывать ядерное оружие. В 2018 г. избранный президент объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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