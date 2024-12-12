Reuters: Трамп может предложить на пост спецпосланника по Ирану Гренелла

Подчеркивается, что окончательное решение по кандидатуре спецпосланника и стратегии будущей администрации США в отношении Ирана еще не принято. Но то, что Трамп рассматривает своего ключевого союзника на эту роль, можно считать знаком того, что избранный президент США может быть открыт к переговорам с Ираном. Собеседник агентства пояснил, что в случае утверждения кандидатуры Гренелла в его обязанности войдут консультации со странами региона и оценивание настроя Ирана принимать участие в потенциальных переговорах.