Медведев назвал безрадостными последствия прихода к власти оппозиции в Сирии
Возможные последствия прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции являются безрадостными. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Последствия всего этого безрадостные, поскольку, несмотря на то, что сейчас говорится, очень слабы ожидания того, что единство Сирии удастся сохранить и что все те народы и представители разных вероучений смогут дальше продолжать совместное существование», – подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Россия в определенный период оказала серьезную поддержку администрации и правительству президента Сирии Башара Асада, так как понимала, какие угрозы для мира создает фрагментизация или распад арабской республики приблизительно по тому же сценарию, как в других странах Ближнего Востока. По мнению Медведева, падение режима Асада связано с просчетами, которые были допущены в управлении страной.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.