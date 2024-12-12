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Медведев назвал безрадостными последствия прихода к власти оппозиции в Сирии

Ведомости

Возможные последствия прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции являются безрадостными. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Последствия всего этого безрадостные, поскольку, несмотря на то, что сейчас говорится, очень слабы ожидания того, что единство Сирии удастся сохранить и что все те народы и представители разных вероучений смогут дальше продолжать совместное существование», – подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия в определенный период оказала серьезную поддержку администрации и правительству президента Сирии Башара Асада, так как понимала, какие угрозы для мира создает фрагментизация или распад арабской республики приблизительно по тому же сценарию, как в других странах Ближнего Востока. По мнению Медведева, падение режима Асада связано с просчетами, которые были допущены в управлении страной.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, российская сторона не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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