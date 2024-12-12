Медведев назвал безрадостными последствия прихода к власти оппозиции в Сирии

Он добавил, что Россия в определенный период оказала серьезную поддержку администрации и правительству президента Сирии Башара Асада, так как понимала, какие угрозы для мира создает фрагментизация или распад арабской республики приблизительно по тому же сценарию, как в других странах Ближнего Востока. По мнению Медведева, падение режима Асада связано с просчетами, которые были допущены в управлении страной.