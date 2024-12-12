СВР: НАТО опасается обвинений в вооруженной агрессии против России
В НАТО обеспокоены заявлениями России о прямом участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщили «РИА Новости» в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
«Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ. Как полагают натовские правоведы, до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может и не дойти. Однако такие обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга», – уточнили в службе.
21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». По его словам, подобные ракеты не имеют аналогов в мире, оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Глава государства напомнил, что Россия была вынуждена применить ракету в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.
11 декабря Минобороны сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Ведомство уточняло, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Избранный президент США Дональд Трамп, который вступает в должность в январе 2025 г., заявил в интервью журналу Time, что выступает против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения - это не сдаваться».