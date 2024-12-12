СВР: НАТО опасается обвинений в вооруженной агрессии против России

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступает в должность в январе 2025 г., заявил в интервью журналу Time, что выступает против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. На вопрос, прекратит ли Трамп поддержку Киева, он ответил, что применит ее в качестве рычага давления на Россию. По словам избранного президента, «единственный способ достичь соглашения - это не сдаваться».