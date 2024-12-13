Песков: встреча Путина и Пашиняна 13 декабря не планируется
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 13 декабря не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Сегодня отдельной встречи не планируется», – уточнил Песков.
Он добавил, что также ожидается приезд премьер-министра Армении на неформальный саммит глав государств СНГ и заседание Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Путин приглашал Пашиняна и ждет его наряду с другими коллегами на традиционную встречу, отметил пресс-секретарь президента РФ.
13 декабря Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. На нем будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
8 декабря Путин провел в Кремле переговоры с Пашиняном. Премьер рассказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. Президент России пригласил Пашиняна на саммит БРИКС. Армянский премьер поблагодарил Путина за приглашение.