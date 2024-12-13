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Песков: встреча Путина и Пашиняна 13 декабря не планируется

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 13 декабря не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Сегодня отдельной встречи не планируется», – уточнил Песков.

Он добавил, что также ожидается приезд премьер-министра Армении на неформальный саммит глав государств СНГ и заседание Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Путин приглашал Пашиняна и ждет его наряду с другими коллегами на традиционную встречу, отметил пресс-секретарь президента РФ.

13 декабря Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. На нем будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

8 декабря Путин провел в Кремле переговоры с Пашиняном. Премьер рассказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. Президент России пригласил Пашиняна на саммит БРИКС. Армянский премьер поблагодарил Путина за приглашение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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