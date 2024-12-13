Песков: встреча Путина и Пашиняна 13 декабря не планируется

8 декабря Путин провел в Кремле переговоры с Пашиняном. Премьер рассказал, что в последние месяцы между странами начался активный политический диалог. По его словам, недавно в Ереван приезжал вице-премьер Алексей Оверчук, а также премьер-министр Михаил Мишустин, на этих встречах обсуждались все аспекты сотрудничества между странами. Президент России пригласил Пашиняна на саммит БРИКС. Армянский премьер поблагодарил Путина за приглашение.