ПВО сбила 15 украинских беспилотников за ночь
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
13 БПЛА уничтожены над Черным морем, по одному – над Курской и Белгородской областями.
13 декабря в Минобороне заявили о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку ВСУ в районе Таганрога 11 декабря. Тогда Киевом был нанесен ракетный удар шестью ракетами ATACMS.