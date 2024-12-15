ПВО сбила 15 украинских беспилотников за ночь

13 декабря в Минобороне заявили о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку ВСУ в районе Таганрога 11 декабря. Тогда Киевом был нанесен ракетный удар шестью ракетами ATACMS.