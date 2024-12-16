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Кадыров предложил исключить сирийскую ХТШ из списка террористов

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и ее представителей из списка террористических организаций в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров указал, что коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между РФ и новыми властями Сирии, но российская сторона этого не допустит. По его мнению, в первую очередь необходимо запустить работу контактной группы двух стран и решить вопросы гуманитарного и медицинского характера, после чего нужно обеспечить безопасность граждан и пресечь попытки расширения конфликта.

Глава Чечни выразил готовность оказать поддержку в патрулировании улиц чеченскими силами совместно с сирийскими правоохранительными органами.

«Любое присутствие России в Сирии будет преследовать цели стабильности и безопасности народа. Опыт поддержки населения российскими силами неоднократный», – указал Кадыров.

8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия осуществляет контакты с представителями сил, которые сейчас контролируют ситуацию в Сирии. В частности, судьба российских военных баз в арабской республике будет решаться во время диалога, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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