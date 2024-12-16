Кадыров предложил исключить сирийскую ХТШ из списка террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»
Кадыров указал, что коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между РФ и новыми властями Сирии, но российская сторона этого не допустит. По его мнению, в первую очередь необходимо запустить работу контактной группы двух стран и решить вопросы гуманитарного и медицинского характера, после чего нужно обеспечить безопасность граждан и пресечь попытки расширения конфликта.
Глава Чечни выразил готовность оказать поддержку в патрулировании улиц чеченскими силами совместно с сирийскими правоохранительными органами.
«Любое присутствие России в Сирии будет преследовать цели стабильности и безопасности народа. Опыт поддержки населения российскими силами неоднократный», – указал Кадыров.
8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия осуществляет контакты с представителями сил, которые сейчас контролируют ситуацию в Сирии. В частности, судьба российских военных баз в арабской республике будет решаться во время диалога, уточнил он.