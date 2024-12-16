Кадыров предложил исключить сирийскую ХТШ из списка террористов

Кадыров указал, что коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между РФ и новыми властями Сирии, но российская сторона этого не допустит. По его мнению, в первую очередь необходимо запустить работу контактной группы двух стран и решить вопросы гуманитарного и медицинского характера, после чего нужно обеспечить безопасность граждан и пресечь попытки расширения конфликта.