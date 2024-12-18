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Герасимов связал падение правительства Асада с санкциями США

Ведомости

Правительственные войска в Сирии не оказали сопротивления вооруженной сирийской оппозиции из-за длительного кризиса, который был вызван западными санкциями. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников», – подчеркнул Герасимов.

По его словам, обстановка на Ближнем Востоке неуклонно деградирует. Сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну. Значимым фактором, который характеризует ситуацию в регионе, стало фактическое разрушение государственности в Сирии. Начальник Генштаба заметил, что Россия предпринимала попытки мирного урегулирования в «Астанинском формате», но они не устраивали США и Великобританию.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент арабской республики Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.

МИД России сообщил, что российская сторона считает важным, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 11 декабря он отмечал, что Россия не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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