Герасимов связал падение правительства Асада с санкциями США
Правительственные войска в Сирии не оказали сопротивления вооруженной сирийской оппозиции из-за длительного кризиса, который был вызван западными санкциями. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников», – подчеркнул Герасимов.
По его словам, обстановка на Ближнем Востоке неуклонно деградирует. Сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну. Значимым фактором, который характеризует ситуацию в регионе, стало фактическое разрушение государственности в Сирии. Начальник Генштаба заметил, что Россия предпринимала попытки мирного урегулирования в «Астанинском формате», но они не устраивали США и Великобританию.
Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент арабской республики Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
МИД России сообщил, что российская сторона считает важным, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 11 декабря он отмечал, что Россия не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.