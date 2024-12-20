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МИД сообщил о прекращении действия соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове

Ведомости

Действие соглашения о генеральном консульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Об этом объявили в МИД России.

Как следует из материалов внешнеполитического ведомства, действие соглашения прекращено 15 декабря 2024 г.

9 октября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершит свою работу с 14 октября. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону.

В июне 2023 г. МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, то есть о 40 сотрудниках посольства.

3 августа 2023 г. в качестве ответной меры Россия ввела квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии. 

В мае власти Румынии объявили персоной нон-грата российского посла. По информации внешнеполитического ведомства страны, он якобы нарушил положения Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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