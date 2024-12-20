МИД сообщил о прекращении действия соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове
Действие соглашения о генеральном консульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Об этом объявили в МИД России.
Как следует из материалов внешнеполитического ведомства, действие соглашения прекращено 15 декабря 2024 г.
9 октября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону завершит свою работу с 14 октября. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону.
В июне 2023 г. МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, то есть о 40 сотрудниках посольства.
3 августа 2023 г. в качестве ответной меры Россия ввела квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии.
В мае власти Румынии объявили персоной нон-грата российского посла. По информации внешнеполитического ведомства страны, он якобы нарушил положения Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях.