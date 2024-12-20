МИД сообщил о прекращении действия соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове

В июне 2023 г. МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, то есть о 40 сотрудниках посольства.