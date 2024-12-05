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Госдеп: уход Румынии с прозападного курса негативно повлияет на отношения с США

Штаты следят за выборами в Румынии, но не вмешиваются в них
Ведомости

Достигнутый Румынией прогресс в укреплении связей с трансатлантическим сообществом не может быть сведен на нет игроками, стремящимися увести Румынию от западных альянсов. Любое такое изменение окажет серьезное негативное влияние на сотрудничество США в сфере безопасности с Румынией, а решение ограничить иностранные инвестиции отпугнет американские компании от продолжения инвестиций в республику. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Мэтью Миллера по поводу президентских выборов в Румынии.

В заявлении указано, что Соединенные Штаты внимательно следят за выборами в стране, но не вмешиваются в этот процесс.

«Мы обеспокоены докладом Верховного совета национальной обороны Румынии (CSAT) о причастности России к вредоносной киберактивности, направленной на подрыв целостности избирательного процесса в Румынии. Данные, на которые ссылается доклад, должны быть полностью изучены, чтобы обеспечить целостность избирательного процесса в Румынии», – сообщил Миллер.

По его словам, Соединенные Штаты ценят вклад Румынии как сильного союзника по НАТО и партнера по Европейскому союзу. Он отметил, что долгосрочному партнерству две страны добились значительного прогресса в оборонном сотрудничестве и экономическом партнерстве и предприняли шаги для введения безвизового режима. 

На президентских выборах в Румынии в первом туре, вопреки прогнозам, первое место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.

28 ноября Конституционный суд Румынии приступил к рассмотрению иска об отмене первого тура президентских выборов, поданного председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который занял девятое место на выборах. Терхеш утверждает, что в ходе предвыборной кампании велась «предвыборная пропаганда» в пользу Ласкони. В частности, некоторые политики призывали румын, проживающих в Америке, голосовать за нее. Также он заявляет о существовании группы ботов, которые постоянно призывали людей прийти на избирательные участки и отдать свой голос за определенного кандидата как до выборов, так и в день голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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