Госдеп: уход Румынии с прозападного курса негативно повлияет на отношения с США

Госдеп: уход Румынии с прозападного курса негативно повлияет на отношения с СШАШтаты следят за выборами в Румынии, но не вмешиваются в них
Достигнутый Румынией прогресс в укреплении связей с трансатлантическим сообществом не может быть сведен на нет игроками, стремящимися увести Румынию от западных альянсов. Любое такое изменение окажет серьезное негативное влияние на сотрудничество США в сфере безопасности с Румынией, а решение ограничить иностранные инвестиции отпугнет американские компании от продолжения инвестиций в республику. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Мэтью Миллера по поводу президентских выборов в Румынии.
В заявлении указано, что Соединенные Штаты внимательно следят за выборами в стране, но не вмешиваются в этот процесс.
«Мы обеспокоены докладом Верховного совета национальной обороны Румынии (CSAT) о причастности России к вредоносной киберактивности, направленной на подрыв целостности избирательного процесса в Румынии. Данные, на которые ссылается доклад, должны быть полностью изучены, чтобы обеспечить целостность избирательного процесса в Румынии», – сообщил Миллер.
По его словам, Соединенные Штаты ценят вклад Румынии как сильного союзника по НАТО и партнера по Европейскому союзу. Он отметил, что долгосрочному партнерству две страны добились значительного прогресса в оборонном сотрудничестве и экономическом партнерстве и предприняли шаги для введения безвизового режима.
На президентских выборах в Румынии в первом туре, вопреки прогнозам, первое место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получает 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получает 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.
28 ноября Конституционный суд Румынии приступил к рассмотрению иска об отмене первого тура президентских выборов, поданного председателем Национальной консервативной партии Кристианом Терхешем, который занял девятое место на выборах. Терхеш утверждает, что в ходе предвыборной кампании велась «предвыборная пропаганда» в пользу Ласкони. В частности, некоторые политики призывали румын, проживающих в Америке, голосовать за нее. Также он заявляет о существовании группы ботов, которые постоянно призывали людей прийти на избирательные участки и отдать свой голос за определенного кандидата как до выборов, так и в день голосования.