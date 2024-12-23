Кремль: президент готовит новогоднее обращение к россиянам

Новогоднее обращение президента России в 2022 г. было записано не на фоне Кремля, как это делалось обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Президент говорил, что год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий». Он заявлял, что произошедшие в 2022 г. события стали рубежом, который заложил основу общего будущего и истинной независимости РФ.