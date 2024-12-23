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Кремль: президент готовит новогоднее обращение к россиянам

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь ровно в полночь президент обратится и поздравит россиян», – сказал он.

Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли новогоднее обращение записано вместе с участниками спецоперации, как в 2022 г., заявил, что такие детали Кремль никогда не раскрывает.

Новогоднее обращение президента России в 2022 г. было записано не на фоне Кремля, как это делалось обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Президент говорил, что год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий». Он заявлял, что произошедшие в 2022 г. события стали рубежом, который заложил основу общего будущего и истинной независимости РФ.

В 2023 г. обращение было записано уже на традиционном фоне Кремля. Тогда глава государства обратился к участникам спецоперации, заявив, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством, а также назвал главное, что объединяет Россию: «судьба Отечества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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