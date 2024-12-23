Кремль: президент готовит новогоднее обращение к россиянам
Президент России Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь ровно в полночь президент обратится и поздравит россиян», – сказал он.
Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли новогоднее обращение записано вместе с участниками спецоперации, как в 2022 г., заявил, что такие детали Кремль никогда не раскрывает.
Новогоднее обращение президента России в 2022 г. было записано не на фоне Кремля, как это делалось обычно, а в окружении военных в штабе Южного военного округа. Президент говорил, что год стал временем важных шагов к обретению страной полного суверенитета, «поистине поворотных и судьбоносных событий». Он заявлял, что произошедшие в 2022 г. события стали рубежом, который заложил основу общего будущего и истинной независимости РФ.
В 2023 г. обращение было записано уже на традиционном фоне Кремля. Тогда глава государства обратился к участникам спецоперации, заявив, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством, а также назвал главное, что объединяет Россию: «судьба Отечества».