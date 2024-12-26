Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой в новой стратегии обороны

Согласно предыдущей стратегии обороны Молдавии, документ которой был опубликован 17 июля, Молдавия была намерена увеличить долю военных расходов в ВВП страны до 1% к 2030 г. Предполагаемое создание Россией сухопутного военного коридора также было упомянуто как угроза.