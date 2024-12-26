Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой в новой стратегии обороны
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новую оборонную стратегию на 2024–2034 гг., представленную министром обороны Анатолием Носатым, в которой Россия представлена как угроза, сообщает Unimedia.
Согласно соответствующему документу, возможная цель России – намерение создать сухопутный военный коридор до границ Молдавии. Это «может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности», пишет ТАСС.
Согласно предыдущей стратегии обороны Молдавии, документ которой был опубликован 17 июля, Молдавия была намерена увеличить долю военных расходов в ВВП страны до 1% к 2030 г. Предполагаемое создание Россией сухопутного военного коридора также было упомянуто как угроза.