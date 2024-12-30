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Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира» на условиях ультиматума

В РФ верят не заявлениям, а фактам, подчеркнул дипломат
Ведомости

Россия не собирается принимать участие в «саммите мира», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В октябре прошли заседания по подготовке второго «саммита мира». «Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум. Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в "саммите мира”», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть утраченные территории, в России верят не заявлениям, а фактам, продолжил глава российского МИД. А они, отметил он, говорят о том, что пока Киев не отменил фигурирующую в «формуле Зеленского» задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 г. 

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить», – сказал дипломат. 

Лавров также напомнил про одну из целей спецоперации – внеблоковый статус Украины. «Единства среди членов альянса по данному вопросу нет», – добавил он.

В российском МИД считают тупиковым путем обсуждение Украиной и Западом перемирия. Лавров напомнил ранее, что президент России Владимир Путина обозначил подходы к урегулированию конфликта с Украиной, напомнил министр. Реализация этих предложений, считает он, позволит завершить боевые действия и выйти на справедливые договоренности. 

Первый «саммит мира», который прошел без России в Швейцарии с участием 90 государств не помог ситуации на Украине. Ведущие страны Запада прислали на него своих лидеров, остальные страны от таких жестов воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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