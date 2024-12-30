Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира» на условиях ультиматума

Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира» на условиях ультиматумаВ РФ верят не заявлениям, а фактам, подчеркнул дипломат
Россия не собирается принимать участие в «саммите мира», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В октябре прошли заседания по подготовке второго «саммита мира». «Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум. Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в "саммите мира”», – сказал Лавров в интервью ТАСС.
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть утраченные территории, в России верят не заявлениям, а фактам, продолжил глава российского МИД. А они, отметил он, говорят о том, что пока Киев не отменил фигурирующую в «формуле Зеленского» задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 г.
«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить», – сказал дипломат.
Лавров также напомнил про одну из целей спецоперации – внеблоковый статус Украины. «Единства среди членов альянса по данному вопросу нет», – добавил он.
В российском МИД считают тупиковым путем обсуждение Украиной и Западом перемирия. Лавров напомнил ранее, что президент России Владимир Путина обозначил подходы к урегулированию конфликта с Украиной, напомнил министр. Реализация этих предложений, считает он, позволит завершить боевые действия и выйти на справедливые договоренности.
Первый «саммит мира», который прошел без России в Швейцарии с участием 90 государств не помог ситуации на Украине. Ведущие страны Запада прислали на него своих лидеров, остальные страны от таких жестов воздержались.