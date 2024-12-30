Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира» на условиях ультиматума

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть утраченные территории, в России верят не заявлениям, а фактам, продолжил глава российского МИД. А они, отметил он, говорят о том, что пока Киев не отменил фигурирующую в «формуле Зеленского» задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 г.