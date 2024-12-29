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Лавров счел тупиковым путем обсуждение Украиной и Западом перемирия

Ведомости

Украина и западные страны обсуждают возможность прекращения огня, чтобы после передышки попытаться нанести России поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, это тупиковый путь.

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Лавров в интервью «РИА Новости».

Президент России Владимир Путина ранее обозначил подходы к урегулированию конфликта с Украиной, напомнил министр. Реализация этих предложений, считает он, позволит завершить боевые действия и выйти на справедливые договоренности. 

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что России нужно не перемирие с Украиной, а мир – «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан». Временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться, пояснил глава государства.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Украине территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем», передавал британский телеканал Sky News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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