Зеленский: Украина не может жить в условиях заморозки конфликта с Россией
Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, окончание конфликта возможно, если Киев получит гарантии безопасности.
«Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, люди должны понимать, что будет после, чем все закончится», – сказал он.
19 декабря Зеленский также призвал европейские страны предоставить гарантии безопасности Украине. При этом он отметил, что гарантий будет недостаточно без поддержки со стороны США и избранного президента Дональда Трампа. Слова Зеленского передает агентство Reuters.
19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.