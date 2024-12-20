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Зеленский: Украина не может жить в условиях заморозки конфликта с Россией

Ведомости

Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, окончание конфликта возможно, если Киев получит гарантии безопасности.

«Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, люди должны понимать, что будет после, чем все закончится», – сказал он.

19 декабря Зеленский также призвал европейские страны предоставить гарантии безопасности Украине. При этом он отметил, что гарантий будет недостаточно без поддержки со стороны США и избранного президента Дональда Трампа. Слова Зеленского передает агентство Reuters.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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