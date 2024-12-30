Песков: предпосылок для завершения конфликта на Украине нет

Песков: предпосылок для завершения конфликта на Украине нетЗаявление касается и завершения какой-либо фазы конфликта, подчеркнули в Кремле
Для завершения конфликта на Украине или какой-либо его фазы предпосылок сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В декабре этого года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в окончание спецоперации в 2025 г., заявил: «В Бога верю, а Бог с нами». Глава государства подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта.
Песков обращал внимание на динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. По его словам, РФ к переговорам открыта, но подвижек со стороны Украины нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» на условиях ультиматума со стороны Украины.