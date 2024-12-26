Путин оценил возможность окончания спецоперации в 2025 году

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, противостояние закончится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. По его словам, РФ к переговорам открыта, но подвижек со стороны Украины нет.