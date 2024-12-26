Путин оценил возможность окончания спецоперации в 2025 году
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности окончания специальной военной операции в 2025 г. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале Кремля.
В ходе пресс-конференции после саммита Высшего евразийского экономического совета один из журналистов спросил президента, верит ли он в то, что спецоперация может завершиться в 2025 г., на что Путин ответил: «В Бога верю, а Бог с нами».
«Вашими бы устами да мед пить», – добавил глава государства, подчеркнув, что Россия стремится к завершению конфликта.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий ВС России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, противостояние закончится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. По его словам, РФ к переговорам открыта, но подвижек со стороны Украины нет.