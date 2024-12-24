Картаполов допустил окончание спецоперации в 2025 году после слов Орбана
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что не исключает окончания конфликта на Украине в 2025 г. после высказывания на эту тему премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Слова депутата приводит «РИА Новости».
«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», – сказал парламентарий, отметив, что окончания конфликта в следующем году нельзя исключать.
24 декабря Орбан заявил Magyar Nemzet, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. По его словам, РФ к переговорам открыта, но подвижек со стороны Украины нет.
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, безусловно, начнется в следующем году и будет непростым. Спикер СФ заявила, что «в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия».