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Картаполов допустил окончание спецоперации в 2025 году после слов Орбана

Ведомости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что не исключает окончания конфликта на Украине в 2025 г. после высказывания на эту тему премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Слова депутата приводит «РИА Новости».

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», – сказал парламентарий, отметив, что окончания конфликта в следующем году нельзя исключать.

24 декабря Орбан заявил Magyar Nemzet, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. По его словам, РФ к переговорам открыта, но подвижек со стороны Украины нет.

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, безусловно, начнется в следующем году и будет непростым. Спикер СФ заявила, что «в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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